Вопросы сотрудничества: состоялась рабочая поездка заместителя председателя Мурманской областной Думы Геннадия Степахно в Минск

Вице-спикер регионального парламента встретился с председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой и обсудил проект плана совместных мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой и Минским областным Советом депутатов.

Геннадий Степахно посетил среднюю школу, китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и принял участие в мероприятиях, организованных в рамках проведения традиционного Международного турнира ветеранов по волейболу среди команд городов-героев и городов воинской славы России и Беларуси.

Подводя итоги визита, Геннадий Степахно отметил высокий уровень патриотического воспитания школьников, а также уникальный опыт работы индустриального парка, который опирается на передовые отечественные и зарубежные технологии.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27759/