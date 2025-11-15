Ненастье ушло, в Мурманске 16 ноября зажгут огни на главной новогодней ёлкеМир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов
Вопросы создания условий инвалидам для их полноценного участия в жизни общества обсуждают на конференции «Равенство возможностей. Реабилитация. Интеграция. Жизнь»

Мероприятие, проводимое Министерством труда и социального развития Мурманской области в десятый раз, посвящено социальной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью, созданию доступной среды, развитию системы ранней помощи детям и усилению роли общественных организаций.

Программа двухдневной конференции включает в себя выступления профильных специалистов, обсуждения и обмен опытом.

Участников пленарного заседания приветствовали председатель комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи Станислав Гонтарь и депутат регионального парламента Юрий Шадрин.

Станислав Гонтарь отметил, что в целях соблюдения равенства возможностей в нашем регионе создана система мер, которая обеспечивает инвалидам равные права и шансы участвовать в жизни общества:

— Реабилитационная программа помогает инвалидам достичь максимальной независимости и интеграции в общество, в случае врожденных ограничений – сформировать новые навыки. При наличии действующего комплекса мероприятий система социальной защиты инвалидов находится в процессе изменений – происходят существенные преобразования, в том числе в части обеспечения прав на получение технических средств реабилитации и услуг. Наш регион своевременно реагирует на изменения, по итогам работы в 2025 году приняты законы Мурманской области, регулирующее предоставление социальной поддержки инвалидам и детям-инвалидам.

Среди законодательных новелл – расширение полномочий правительства региона в области социальной защиты и соцподдержки инвалидов в части утверждения положения об организации и осуществлении ранней помощи детям и их семьям, также категория обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования, дополнена категорией инвалиды (дети-инвалиды), уточнён механизм создания самих спецусловий.

Продолжая тему поддержки северян, имеющих инвалидность, Юрий Шадрин подчеркнул, что конференция служит площадкой, где в процессе обсуждений, иногда достаточно эмоциональных, вырабатывается конкретный план действий на предстоящий год:

— Цель мероприятия – создать условия нашим инвалидам для их полноценного участия в жизни общества. Речь идёт о возможности самореализации в таких направлениях как спорт и культура. И есть определенные положительные результаты. Например, на позапрошлой конференции мы говорили о покупке спецколясок для танцев, и сегодня уже проводятся мероприятия с подобными выступлениями.

Парламентарии поблагодарили участников пленарного заседания за конструктивную и плодотворную работу, вовлеченность и неравнодушие.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2fe/jkxco008rl5lzcnaqaukayw1zr945jiq.JPG

