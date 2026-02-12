В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.02.26 14:30

Вопросы среднего профессионального образования стали ключевой темой выездного заседания профильного комитета Мурманской областной Думы

Заседание комитета по образованию и науке прошло в филиале Мурманского арктического университета в городе Апатиты под председательством Алексея Гилярова. В нём приняли участие депутаты областной Думы, сенатор РФ Лариса Круглова, министр образования и науки области Диана Кузнецова, представители образовательных учреждений.

О реализации федерального проекта «Профессионалитет» на территории Мурманской области присутствующих проинформировала Диана Кузнецова. Также шла речь об участии региона в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования для выпускников девятых классов.

- Мурманская область стала одним из 12 субъектов Российской Федерации, которые принимают участие в этом эксперименте, - отметила Диана Кузнецова. – Выпускники 9 классов, планирующие поступать в колледж, для получения аттестата могут сдать ОГЭ только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Это даёт возможность получить успешную профессию и остаться жить в регионе, а для предприятий - закрыть кадровую потребность.

По мнению заместителя председателя комитета по образованию и науке Ларисы Орловой, за последние годы сфера образования Мурманской области кардинально изменилась к лучшему - действует система кластеров, появились инновационные лаборатории в колледжах, созданы все условия для среднего профессионального образования наших детей.

Директор филиала Мурманского арктического университета в городе Апатиты Ольга Островская представила парламентариям информацию о реализации системы «Школа-колледж-вуз-предприятие», главной целью которой является подготовка кадров для обеспечения технологического лидерства региона.

На заседании комитета депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменения в закон «Об образовании в Мурманской области», в соответствии с которым школьники, получившие неудовлетворительные оценки на государственной итоговой аттестации, либо не прошедшие ее в установленные сроки, смогут пройти подготовку в средних профессиональных учебных заведениях по рабочим профессиям, определенным Министерством образования и науки Мурманской области.

- Ребята получают возможность не терять год, получить рабочую профессию и продолжить образование, подчеркнула Диана Николаевна. -  Эта работа не новая для Мурманской области, с прошлого года профессию школьники могут получать с 8 класса, продолжая обучаться в образовательных организациях.

Парламентарии рекомендовали областной Думе принять этот законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

- В Мурманской области в последние годы в системе среднего профессионального образования происходят большие позитивные изменения, - отметил Алексей Гиляров. – Улучшается инфраструктура, растёт качество образования, и, как следствие, увеличивается количество поступающих в колледжи и техникумы. В среднем профессиональном образовании есть востребованность. Сейчас уже более половины выпускников девятых классов выбирают подготовку в средних профессиональных учебных заведениях.

В рамках рабочей поездки депутаты регионального парламента ознакомились с работой апатитского и кировского филиалов Мурманского арктического университета и Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Г.А.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33834/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:00«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рыночная ипотека на готовое жильё доступна меньше, чем одному из шести россиян-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»