Вопросы среднего профессионального образования стали ключевой темой выездного заседания профильного комитета Мурманской областной Думы

Заседание комитета по образованию и науке прошло в филиале Мурманского арктического университета в городе Апатиты под председательством Алексея Гилярова. В нём приняли участие депутаты областной Думы, сенатор РФ Лариса Круглова, министр образования и науки области Диана Кузнецова, представители образовательных учреждений.

О реализации федерального проекта «Профессионалитет» на территории Мурманской области присутствующих проинформировала Диана Кузнецова. Также шла речь об участии региона в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования для выпускников девятых классов.

- Мурманская область стала одним из 12 субъектов Российской Федерации, которые принимают участие в этом эксперименте, - отметила Диана Кузнецова. – Выпускники 9 классов, планирующие поступать в колледж, для получения аттестата могут сдать ОГЭ только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Это даёт возможность получить успешную профессию и остаться жить в регионе, а для предприятий - закрыть кадровую потребность.

По мнению заместителя председателя комитета по образованию и науке Ларисы Орловой, за последние годы сфера образования Мурманской области кардинально изменилась к лучшему - действует система кластеров, появились инновационные лаборатории в колледжах, созданы все условия для среднего профессионального образования наших детей.

Директор филиала Мурманского арктического университета в городе Апатиты Ольга Островская представила парламентариям информацию о реализации системы «Школа-колледж-вуз-предприятие», главной целью которой является подготовка кадров для обеспечения технологического лидерства региона.

На заседании комитета депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменения в закон «Об образовании в Мурманской области», в соответствии с которым школьники, получившие неудовлетворительные оценки на государственной итоговой аттестации, либо не прошедшие ее в установленные сроки, смогут пройти подготовку в средних профессиональных учебных заведениях по рабочим профессиям, определенным Министерством образования и науки Мурманской области.

- Ребята получают возможность не терять год, получить рабочую профессию и продолжить образование, подчеркнула Диана Николаевна. - Эта работа не новая для Мурманской области, с прошлого года профессию школьники могут получать с 8 класса, продолжая обучаться в образовательных организациях.

Парламентарии рекомендовали областной Думе принять этот законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

- В Мурманской области в последние годы в системе среднего профессионального образования происходят большие позитивные изменения, - отметил Алексей Гиляров. – Улучшается инфраструктура, растёт качество образования, и, как следствие, увеличивается количество поступающих в колледжи и техникумы. В среднем профессиональном образовании есть востребованность. Сейчас уже более половины выпускников девятых классов выбирают подготовку в средних профессиональных учебных заведениях.

В рамках рабочей поездки депутаты регионального парламента ознакомились с работой апатитского и кировского филиалов Мурманского арктического университета и Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Г.А.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33834/