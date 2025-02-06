Вопросы строительства жилищных объектов рассмотрели на рабочем совещании, которое провёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Как отметил глава региона, за 2,5 года северяне построили или приобрели 978 домов по программе «Свой дом в Арктике».
«Нам удалось перезапустить жилищное строительство. В конце прошлого года мы ввели в эксплуатацию пять домов. Сейчас мы готовимся к очередному вручению ключей на новом объекте. Мы на этом не останавливаемся. Мы уже приступили к реализация масштабных проектов, которые стимулируются, в том числе «Арктической ипотекой», которую поддерживает Президент Владимир Путин», – подчеркнул глава региона.
Во время встречи с руководителями профильных ведомств Андрей Чибис обозначил необходимость дальнейшей консолидации усилий, направленных на использование всех возможностей в сфере строительства. Речь шла об усовершенствовании механизма предоставления бесплатных земельных участков, что поспособствует снижению себестоимости работ при возведении объектов.
На данный момент в областном центре продолжается строительство шести домов на улицах Зелёная, Полярные Зори, Кирпичная в Мурманске, а также один дом в Заполярном.
Частные застройщики для продажи на первичном рынке жилья ведут работы по строительству домов на улице Шевченко и в проезде Молодёжном в Мурманске. В Коле девелопер «Самолёт» реализует комплексную застройку жилого комплекса.
Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, заключены соглашения с «Самолётом» и «Глораксом» на строительство жилья в Мурманске, с «ТСД» – на строительство в столице Кольского Заполярья, Мончегорске и Кировске, в том числе в рамках реализации одобренных президентом мастер-планов. Всего за ближайшие 10 лет планируется построить 1 млн кв. метров жилья.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/