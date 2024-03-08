Вопросы, связанные с социально-экономическим развитием дальневосточных и арктических регионов России, рассмотрели на IX Международной научно-практической конференции

В Москве состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие». В ней участвовали представители федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти регионов, бизнесмены, учёные.

В деловую программу вошли вопросы, связанные с социально-экономическим развитием дальневосточных и арктических регионов России, созданием условий для привлечения инвестиций, стимулированием предпринимательской активности на местах. Большое внимание уделено внедрению новейших отечественных технологий в строительстве, малой авиации, радиоэлектронике, здравоохранении и других социальных сферах.

Вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора выступил модератором круглого стола конференции, где обсуждались вопросы инфраструктурного строительства, а также инновационные технологические, проектные и инженерные решения для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов на Дальнем Востоке и на арктических территориях.

Парламентарий отметил, что все без исключения пленарные заседания и круглые столы приобрели особое значение именно в свете послания Президента России, с которым он обратился к ФС РФ в конце февраля 2024 года.

– Для Мурманской области, прежде всего важным было обсуждение роли региона в дальнейшем росте грузооборота на Северном морском пути, развития опорных агломераций в Арктической зоне РФ, охране здоровья населения Арктики и новых вызовов при реализации инвестиционных проектов. Обсуждение этих вопросов прошло максимально честно, прагматично и результативно для всех участников, – резюмировал Евгений Никора.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29643/