Вопросы туризма, физической культуры и спорта: в Думе состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области

В его работе приняли участие депутаты Думы, представители исполнительных органов власти и муниципальных образований, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. Вёл заседание председатель областной Думы Сергей Дубовой. В повестке - вопросы развития и господдержки туризма, а также развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях:

— Этим сферам в Мурманской области уделяется значительное внимание. Существенные средства на их развитие заложены и в бюджете на следующий год, который Дума приняла недавно в первом чтении. Например, в сфере туризма большой упор сейчас делается на вовлечение предпринимательского сообщества. С этой целью действует ряд мер в отношении субъектов туриндустрии.

Более подробно о новых трэндах в туристской деятельности рассказал и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев. Он отметил, что Кольское Заполярье привлекает большое количество туристов и за последние пять лет турпоток в регион составил 2,5 млн человек. В Мурманской области зарегистрировано 68 туроператоров. Следующий год объявлен в регионе годом промышленного туризма. Отмечалось появление новых объектов придорожного сервиса и маршрутов. Туризм – это экономика, подчеркнул докладчик. Опытом развития внутреннего туризма поделились председатели Совета депутатов Апатитов и Терского района. Отмечалось, что в основе туристической привлекательности – природные объекты, удобная логистика, позитивные изменения в инфраструктуре, интересные туристические продукты. Все вместе это создает территорию гостеприимства уникальных мест Кольского Заполярья.

Говоря о развитии физической культуры и спорта, Сергей Дубовой напомнил о том, что в регионе набирает темпы популяризация здорового образа жизни и физической активности:

— Все больше северян желают заниматься спортом и для этого создаются все условия – обустраиваются новые спортивные площадки, укрепляется материально-техническая база образовательных организаций, обновляются действующие спортивные объекты и строятся новые. Эти меры направлены на то, чтобы у каждого жителя региона были равные возможности для личного роста и развития, были созданы условия для развития массового спорта.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о региональных мерах поддержки, предоставляемым муниципальным образованиям на физкультурно-спортивную работу с населением. Самым востребованным проектом, реализуемым с 2022 года по инициативе Губернатора Андрея Чибиса, стали «СОПКИ.СПОРТ» – современные пространства, оформленные в едином стиле и предназначенные для регулярных бесплатных занятий спортом молодежи. Говоря о важности создания условий для занятий спортом по месту учёбы, отмечалась роль действующих в Заполярье школьных спортивных клубов.

Представители муниципальных образований поделились своей практикой работы по развитию массового спорта. В частности, на базе общеобразовательных школ работают спортивные клубы по программам для детей и взрослых по различным видам активности, проводятся массовые спортивные мероприятия, строятся и обновляются объекты спорта. В целом, создаются все условия для повышения доступности людей, желающих вести активный и здоровый образ жизни.

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