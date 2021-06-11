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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.21 11:30

Вопросы участия молодёжи в реализации антикоррупционной политики обсудили в МАГУ

В Мурманском арктическом государственном университете состоялся межрегиональный круглый стол. Организаторами встречи выступили специалисты антикоррупционного управления Мурманской области и Республики Татарстан, которые присоединились к работе по видеоконференцсвязи.

«Сегодня мы обмениваемся лучшими практиками и профессиональными достижениями в реализации антикоррупционной политики и участия в ней именно молодого поколения. Подобные встречи и обмен опытом позволят совершенствовать деятельность в сфере профилактики коррупции, а также наметить точки дальнейшего делового сотрудничества в этом направлении», – приветствуя участников, отметил врио начальника управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области Михаил Пшеничный.

Представители комитета молодежной политики региона, преподаватели и студенты университета, изучив опыт Республики Татарстан – лидера в сфере антикоррупционного взаимодействия с молодежными организациями, предложили ряд правовых инициатив в дополнение к закону о молодежной политике. Он был принят Мурманской областной Думой 27 мая 2021 года.

«МАГУ является методической базой, которая формирует необходимые навыки у обучающихся, готовит юристов в профиле антикоррупционного права. Структурное взаимодействие с молодёжными объединениями позволяет доносить до молодых людей, что из себя представляет коррупция, какие правовые последствия влечёт за собой это преступление. Важно, чтобы эти же ребята продолжали просветительскую деятельность среди своих знакомых и друзей, чтобы у нас формировалось общество свободное от коррупции», – сказал председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Как сообщает региональное управление по реализации антикоррупционной политики, в Заполярье на базе МАГУ создан методический центр, в котором разрабатывают и реализуют основные постулаты антикоррупционного законодательства в молодежной сфере. В ходе круглого стола участникам была представлена Республиканская молодежная антикоррупционная программа «Не дать-не взять!». Коллеги из Республики Татарстан также рассказали о магистерской программе «Антикоррупционная деятельность» Казанского (Приволжского) федерального университета.

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