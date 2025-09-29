Вопросы внешнеэкономических связей холдинга «Норебо», а также сложности работы в условиях западных санкций обсудили на встрече с представителями НИУ ВШЭ

26 сентября состоялась встреча представителей холдинга «Норебо» с коллективом студентов и преподавателей института торговой политики НИУ ВШЭ (г. Москва).

В начале встречи полномочный представитель директора УК «Норебо» Владимир Григорьев рассказал о холдинге, озвучил актуальные производственные задачи.

Алексей Пчелинцев заместитель директора УК «Норебо» по маркетингу осветил деятельность по продвижение продукции холдинга на международные рынки.

Участники встречи обсудили особенности внешнеэкономических связей холдинга «Норебо», а также сложности работы в условиях западных санкций и важность поддержки государства. Не обошёлся без внимания вопрос привлечения кадров, а также обучения, практики и трудоустройства обучающихся в компании, входящие в структуру холдинга.

Напомним, холдинг Норебо реализует социальные проекты, направленные на привлечение кадров, повышение статуса морских профессий и сохранение традиций флота.

Сотрудники и студенты НИУ ВШЭ являются участниками исследовательской экспедиции «Роль Мурманской области в развитии внешнеэкономических связей России» в рамках федерального проекта «Открываем Россию заново» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента Российской Федерации.

Фото предоставлено УК «Норебо».