Вопросы восстановления отопления и горячего водоснабжения обсуждали в администрации Североморска во время «коммунального часа»

Вопросы восстановления отопления и горячего водоснабжения после технологических отключений в районах теплоснабжения «Верхняя Ваенга» и «Большое Сафоново», а также корректировка плана работ по замене теплосетей в летний период – главные темы традиционного «коммунального часа», который 15 января провёл глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

- С начала нового года произошло два масштабных инцидента – в районах теплоснабжения «Верхняя Ваенга» и «Большое Сафоново». По первому – основная масса обращений жителей отработана. Оставшиеся проблемные адреса остаются на контроле комитета по развитию городского хозяйства. Что касается зоны теплоснабжения «Большое Сафоново», в канун Нового года, 29 декабря, произошло механическое повреждение сети. Совместно с руководством филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» было принято решение отложить ремонтные работы на послепраздничный период. 13 января участок был отремонтирован, однако впоследствии было обнаружено ещё два порыва, поэтому ремонтные работы несколько раз продлевались. На сегодняшний день котельная работает в штатном режиме, УК продолжает наладку внутридомовых систем. Для оперативной отработки помощь окажут сотрудники ресурсоснабжающей организации., - рассказал Владимир Евменьков.

Ещё один вопрос на повестке дня – замена сетей теплоснабжения. К сожалению, коммунальная инфраструктура в нашем муниципалитете очень сильно изношена. Одномоментно провести замену всех сетей невозможно – нет ни финансовой возможности, ни людских ресурсов.

- Благодаря программе реновации ЗАТО, мы кратно нарастили темпы работ в этом направлении. И стоит отметить, что аварии фиксируют на тех участках, где ремонт не проводился. В этом году работы продолжим – в планах замена более 10 км сетей. Однако график на летний период будет скорректирован с учётом анализа аварийности. На следующей неделе уже запланирована рабочая встреча с генеральным директором «МЭС» Алексеем Лыженковым, где все подробно обсудим, - отметил Владимир Евменьков.

Также, пользуясь случаем, глава муниципалитета поблагодарил за работу в новогодние праздники сотрудников Водоканала, АО «Оборонэнерго», подрядчика по вывозу ТКО. Все обращения, направленные в эти организации, отрабатывались в максимально сжатые сроки.

По поручению главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова сформирована специальная рабочая группа по возобновлению теплоснабжения в п.г.т. Сафоново, которую возглавил первый заместитель главы Виталий Карпушкин.

- На данный момент представители управляющей компании, филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» и помощник по поселкам Станислав Чернавцев работают в посёлке, где в том числе ведётся наладка отопления в жилом фонде, а также адресная отработка конкретных сигналов жителей. Аварийные бригады дополнительно усилены сотрудниками Водоканала и других управляющих компаний. Главная задача - максимально оперативно отработать возобновление подачи тепла и горячего водоснабжения в жилые дома. Работы будут продолжаться до тех пор, пока все дома не получат теплоноситель в полном объеме, - подчеркнул глава муниципалитета.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19207-v-administracii-municipaliteta-proshel-tradicionnyy-kommunalnyy-chas-3/

