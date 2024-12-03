Вопросы взаимодействия и безопасности: врид руководителя военного следственного управления по Северному флоту встретился с главой ЗАТО г. Североморск

2 декабря состоялась рабочая встреча врид руководителя военного следственного управления по Северному флоту полковника юстиции Вишневского Олега Ивановича и главы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Североморска Евменькова Владимира Васильевича.

В рамках обсуждения были затронуты ключевые аспекты сотрудничества военных следственных органов с администрацией ЗАТО. Особое внимание уделено вопросам организации взаимодействия с целью обеспечения правопорядка и безопасности, а также защиты прав и интересов военнослужащих и членов их семей.

Стороны выразили готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию для решения поставленных задач.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.