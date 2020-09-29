Вопросы защиты прав физических лиц при возврате просроченной задолженности микрофинансовым организациям рассмотрят на заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам

Первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко принял участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. В нём приняли участие парламентарии Санкт-Петербурга, Вологодской, Псковской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Карелия и Ненецкого автономного округа. Заседание проходило на площадке Вологодского законодательного собрания.

В повестке дня — вопросы социальной защиты инвалидов, защиты прав физических лиц при возврате просроченной задолженности микрофинансовым организациям, законодательного регулирования особо охраняемых природных территорий, изменения в Бюджетный и Земельный кодексы.

Заместитель председателя постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам Владимир Мищенко заострил внимание на проекте изменений в законодательство об особо охраняемых природных территориях: «Речь идёт о земельных участках в границах населённых пунктов, которые расположены на территориях национальных парков. Этот вопрос особо волнует людей, которые фактически там проживают и ведут хозяйство. Они лишены возможности как-либо распоряжаться своей землей, поскольку она относится к особо охраняемой природной зоне. Предложенный вологодскими коллегами законопроект предполагает возможность передачи их в собственность субъектов или муниципальную собственность и, в конечном счете, в собственность граждан. В Мурманской области также есть такие участки. Например, в нашем регионе был учреждён национальный парк «Хибины», который расположен на территории городов Кировск, Апатиты и Оленегорск с подведомственной территорией».

Парламентарии также обсудили вопрос о корректировке регионального законодательства в связи с принятием поправок к Основному закону РФ.

Владимир Мищенко отметил, что для реализации обновленной Конституции в настоящее время на федеральном уровне ведётся работа по разработке и принятию более ста федеральных законов: «В регионах, в том числе и в Мурманской области, также ведётся корректировка соответствующих нормативных актов. Для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа властей всех ветвей и уровней. На заседании Мурманской областной Думы 22 сентября мы уже приняли ряд изменений в Устав Мурманской области, и планируем продолжить работу по приведению регионального законодательства в соответствие с Конституцией во взаимодействии с органами исполнительной власти, представителями общественных организаций и юридического сообщества».