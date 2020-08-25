Вор со стажем стал героем видеофильма о магазинной краже в Оленегорске

В дежурную часть полиции города Оленегорска с заявлением о краже обратилась представитель магазина бытовой техники. По её словам, из магазина, расположенного на Ленинградском проспекте, были похищены дорогостоящий мобильный телефон и квадрокоптер. Ущерб составил свыше 115 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что хищение квадрокоптера произошло путем свободного доступа, а мобильный телефон злоумышленник украл, отогнув пластиковую накладку на витрине. Стражи порядка также изучили и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан мужчина. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Мончегорска 1988 года рождения. Он признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что совершил ее, воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал. Подозреваемый решил похитить гаджеты с целью дальнейшей продажи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудникам полиции на момент задержания удалось изъять мобильный телефон, квадрокоптером подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению. По факту кражи дознавателем МО МВД России «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

За содеянное злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время в отношении северянина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.