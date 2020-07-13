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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 14:45

Восемь инвестпроектов, планируемых к реализации в Мурманской области, претендуют на получение инфраструктурной субсидии

На получение федеральной субсидии для создания объектов энергетической и дорожной инфраструктуры в Мурманской области претендуют восемь инвестпроектов. Заявки сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общий объём вложений по арктическим проектам – порядка 120 млрд рублей. При этом, по предварительной оценке, стоимость инфраструктурных объектов составит 23,2 млрд рублей.

Сегодня на оперативном совещании доклад о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона представила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Она отметила, что новая форма государственной поддержки на создание инфраструктуры в Арктике запущена в этом году. Для отбора инвестпроектов определены следующие критерии: полная стоимость проекта должна составлять не менее 300 млн рублей, обязательное создание объектов инфраструктуры и новых рабочих мест, регистрация компании на территории Арктической зоны.

Так, от Мурманской области допущены к участию проекты по строительству нового подземного рудника по отработке запасов месторождений плато Расвумчорр АО «Апатит», завода по выращиванию смолта лосося и малька форели, морского терминала навалочных грузов, освоению месторождения металлов платиновой группы Федорова Тундра, проект «Витино: морской порт и нефтебаза». Кроме того, в списке проекты по расширению производственной площадки для проекта «Арктик СПГ-2», созданию морехозяйственного комплекса «Полярный» на базе 10 СРЗ и организации производства по глубокой переработке шкур северного оленя.

Как отметила Ольга Кузнецова, одним из важных событий прошлой недели стало принятие Государственной Думой и одобрение Советом Федерации пакета законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Это означает, что вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Это, в частности, пониженные ставки налогов на прибыль, имущество, землю, возмещение части расходов по уплате страховых взносов. Из предложенных Мурманской областью поправок в итоговый документ вошли в том числе предложения по поддержке проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых.

Кроме того, как рассказала вице-губернатор, региональным правительством продолжается активная работа по организации деятельности территории опережающего развития «Столица Арктики». Сформирован наблюдательный совет ТОР, первое заседание запланировано на 23 июля.

«Тема экономического развития Мурманской области в рамках стратегии по развитию Арктики, которую мы сегодня реализуем, крайне важна. Намеченные задачи выполняются по плану. Принят соответствующий законопроект по поддержке бизнеса в Арктической зоне России, ждем подписания документа Президентом. Сегодня созданы льготные условия для инвестиций, поэтому необходимо продолжать работу по привлечению новых партнёров», – комментируя доклад, подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

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