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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 11:00

Восемь книг заполярных писателей будут изданы в рамках грантовой поддержки регионального Минкульта

Министерство культуры Мурманской области подвело итоги конкурса грантов на издание произведений писателей Мурманской области, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

До конца года при финансовой поддержке из областного бюджета будут изданы восемь новых книг: литературный альманах «Площадь Первоучителей», сборник произведений Дмитрия Коржова «Вперед, в прошлое!», сборник стихов Екатерины Гладышевской «Наизнанку», сборник стихов Юлии Колмогоровой «Танцуй всегда», сборник рассказов Ольги Ильницкой «Мир мелочей», сборник рассказов Анастасии Герасенко «Заполярная дорога», повесть «Таисия» Александра Рыжова и сборник рассказов Юлии Боднарюк «Шестой этаж без лифта». В январе 2022 года все произведения поступят в библиотеки.

Для издания книг писатели Заполярья получат почти 1,2 млн рублей. Победителей определили члены экспертного совета – представители писательских союзов, региональных ведомств в сфере культуры, молодежной политики, внутренней политики и обеспечении безопасности – под руководством заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой.

Напомним, что в Мурманской области развитию литературного творчества и поощрению творческой инициативы северян уделяется особое внимание. События сферы литературного творчества в значительной мере наполняют региональный календарь событий. Например, Мурманской областной научной библиотекой впервые в этом году организована книжная ярмарка и конкурс «Книга года» с награждением авторов лучших книг, выпущенных региональными издательствами. Кроме того, благодаря поддержке регионального правительства и субсидии в 1,5 млн рублей на развитие деятельности Мурманское отделение Союза писателей России в этом году провело многочисленные презентации книг и творчества региональных авторов, литературный фестиваль «Капитан Грей», а также выпустило уникальную антологию поэзии Кольского Заполярья. А 35 книг из 15 регионов России номинированы на Всероссийскую Арктическую литературную премию имени Виталия Семёновича Маслова.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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