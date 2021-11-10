Восемь книг заполярных писателей будут изданы в рамках грантовой поддержки регионального Минкульта

Министерство культуры Мурманской области подвело итоги конкурса грантов на издание произведений писателей Мурманской области, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

До конца года при финансовой поддержке из областного бюджета будут изданы восемь новых книг: литературный альманах «Площадь Первоучителей», сборник произведений Дмитрия Коржова «Вперед, в прошлое!», сборник стихов Екатерины Гладышевской «Наизнанку», сборник стихов Юлии Колмогоровой «Танцуй всегда», сборник рассказов Ольги Ильницкой «Мир мелочей», сборник рассказов Анастасии Герасенко «Заполярная дорога», повесть «Таисия» Александра Рыжова и сборник рассказов Юлии Боднарюк «Шестой этаж без лифта». В январе 2022 года все произведения поступят в библиотеки.

Для издания книг писатели Заполярья получат почти 1,2 млн рублей. Победителей определили члены экспертного совета – представители писательских союзов, региональных ведомств в сфере культуры, молодежной политики, внутренней политики и обеспечении безопасности – под руководством заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой.

Напомним, что в Мурманской области развитию литературного творчества и поощрению творческой инициативы северян уделяется особое внимание. События сферы литературного творчества в значительной мере наполняют региональный календарь событий. Например, Мурманской областной научной библиотекой впервые в этом году организована книжная ярмарка и конкурс «Книга года» с награждением авторов лучших книг, выпущенных региональными издательствами. Кроме того, благодаря поддержке регионального правительства и субсидии в 1,5 млн рублей на развитие деятельности Мурманское отделение Союза писателей России в этом году провело многочисленные презентации книг и творчества региональных авторов, литературный фестиваль «Капитан Грей», а также выпустило уникальную антологию поэзии Кольского Заполярья. А 35 книг из 15 регионов России номинированы на Всероссийскую Арктическую литературную премию имени Виталия Семёновича Маслова.