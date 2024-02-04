Восемь команд приняли участие в игре «Зимний захват»

В Мурманске 3 февраля в гимназии №7 состоялось молодёжное спортивное соревнование «Зимний захват». Состязания прошли в девятый раз.

Всего участвовали восемь команд из гимназии №7, Мурманского индустриального колледжа, Уральского регионального колледжа, Кадетской школы, ДВПК «Витязь» и военно-патриотического клуба «Рать».

Цель игры - защитить свой флаг от противников и успешно донести его на свою территорию, избегая столкновений с игроками другой команды. Для победы ребятам необходимо тщательно разработать тактику поведения на поле и строго соблюдать все правила игры.

Как сообщает администрация города Мурманска, лучшие команды были награждены кубками и дипломами, а также памятными подарками от организатора — МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Первое и второе места заняли команды, представляющие Мурманский индустриальный колледж. Третье досталось команде ребят из Кадетской школы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26641&page=1