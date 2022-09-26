Восемь компаний из Мурманской области представили регион на международной выставке

В Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября на территории выставочного комплекса «Экспофорум» состоялась международная выставка «V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia», в которой приняли участие предприятия региона.

На выставке «Seafood Expo Russia» были представлены компании всех сфер рыбной промышленности: рыбодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры и марикультуры, разработчики оборудования для переработки, промысла, оснащения судов, судостроительные и судоремонтные организации, производители кормов и добавок, а также компании, предлагающие решения по упаковке, хранению, грузоперевозкам.

Участие в подобных крупных мероприятиях – это возможность для экспортеров увеличить объемы и значительно расширить географию продаж, представить продукцию и услуги покупателям из всех регионов России, стран СНГ и других государств.

Восемь предприятий региона представили свою продукцию в ходе работы выставки. ООО «Парк» и СПК РК «Северная звезда» показали замороженную рыбопродукцию (треска, пикша). Организации аквакультуры привезли свою продукцию: ООО «Нордкап-Марикультура» - форель и стейки, ООО «БЛК-ФИШ» - осетра, радужную форель, черную и красную икру, ООО «РКФ» - продукцию, выловленную в отдаленных районах Атлантики: палтуса, окуня, треску, камбалу. Индивидуальный предприниматель Андрей Личутин презентовал продукт, набирающий в последнее время популярность в ресторанах и торговых сетях - морского ежа.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помимо этого, на стенде была представлена компания ООО «Лоран», которая занимается морскими рефрижераторными перевозками.

Вместе с презентацией своей продукции и услуг представители заполярных предприятий провели целевые переговоры с ритейлерами, трейдерами и дистрибьюторами.

Участие предприятий Мурманской области в международной выставке «Seafood Expo Russia» организовано АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.