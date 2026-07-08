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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 11:30

Восемь некоммерческих организаций получат гранты на культурные проекты от правительства Мурманской области

Подведены итоги конкурса для социально ориентированных НКО. В 2026 году на поддержку творческих инициатив выделено 4 млн рублей. Победителями стали восемь проектов в сфере семейного досуга, народной культуры, хореографии и театрального творчества.

Как сообщает vk.com/murmanculture, поддержку получили:

Мурманская региональная общественная организация «Семейный очаг» — на проведение семейного фестиваля «Мурманские пряники» с мастер-классами, конкурсами и выставками;

Клуб интеллектуальных игр «Полярная сова» — на привлечение новых команд и тематические чемпионаты;

АНО «Культурные традиции» — на развитие цирковой студии «Золотые искорки» для северян, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

Творческий коллектив «Пульс» — на уличный фестиваль к 60-летию Апатитов и отчетный концерт студии;

Мурманское отделение Союза театральных деятелей — на запуск проекта «Театр – школе» для обучения руководителей школьных и любительских театров;

Культурный центр «Африканда-арт» — на мастер-классы по народным ремеслам в рамках проекта «Деревня Глиномесово»;

Центр психологической поддержки «Мы вместе» — на творческие занятия для детей с ОВЗ и старшего поколения в проекте «Традиции Поморья»;

Детская студия ансамбля песни и пляски Северного флота — на укрепление материально-технической базы.

Все проекты будут реализованы до конца 2026 года.

Напомним, поддержка культурных инициатив северян — важная задача народной программы «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288788%2Fc6fd2f89e0160b0f7d

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Последние комментарии

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PetrovihGV
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