Восемь проектов из Мурманской области получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса

Восемь проектов из Мурманской области получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма грантов составит более 15 млн рублей.

В число победителей вошли: фестиваль «Музеи открывают города», серия видеофильмов «Говорит и показывает Ковдор!», международный культурный проект «Северный характер: кино на высокой широте», открытый межрегиональный литературный молодежный фестиваль-форум «Капитан Грэй», серия мероприятий «Музыка. Родина. Память», единый современный цифровой ресурс «Зори на смартфоне», первый семейный фестиваль-прогулка «Умкины сказки» и образовательный проект «Музыкальные надежды Арктики 3.0».

Все инициативы планируется реализовать в 2022-2023 гг., с подробным описанием проектов можно ознакомиться на сайте фонда по ссылке.

В этом году на конкурс подали заявки более 10 тысяч команд. В результате грантовую поддержку получат более 1300 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий из 84 регионов. По четырем из восьми направлений существенно выросло количество заявок по сравнению с прошлым годом, это «Культурный код», «Я горжусь», «Нация созидателей», «История страны».

Как сообщает региональное Министерство культуры, в текущем году состоится ещё один конкурс, старт приема заявок – 20 апреля. Кроме того, координационным комитетом было принято решение о проведении специального конкурса на поддержку проектов, связанных с традиционными духовно-нравственными ценностями. На это из текущего бюджета выделят 1 млрд рублей, проведение планируется в апреле-мае этого года.