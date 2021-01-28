Восемь вопросов очередного заседания Совета депутатов города Мурманска

Сегодня состоялось двадцатое заседание Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. Оно стало первым по счету в новом календарном году и началось с минуты молчания. На этой неделе ушли из жизни два уважаемых человека, оставившие яркий след в истории заполярной столицы, – председатель Мурманской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Галина Михайловна Бонина и почётный гражданин города-героя Мурманска Зинаида Ивановна Дмитриева.

В целом повестка заседания включала в себя восемь вопросов. Часть из них посвящена внесениям изменений в Устав муниципального образования город Мурманск.

– Основные изменения связаны с необходимостью приведения главного документа города в соответствие с федеральным законодательством. Работа в этом направлении является плановой, ведётся регулярно, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

– Эти вопросы не всегда вызывают интерес у мурманчан, однако их рассмотрение крайне необходимо, – добавил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Мы постоянно совершенствуем муниципальную правовую базу и своевременно реагируем на изменения федерального и регионального уровней.

В числе других вопросов повестки – обсуждение плана работы Совета депутатов города Мурманска на 2021 год и состава действующих постоянных комиссий.

Также в ходе мероприятия было заслушано обращение членов депутатской группы Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов города Мурманска, касающееся регионального политсовета. Ранее на заседании фракции депутаты приняли его единогласно.