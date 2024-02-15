Восемь врачей получили ключи от благоустроенных служебных квартир в Мончегорске

Администрация города Мончегорска вручила ключи от благоустроенных служебных квартир шести врачам первичного звена Мончегорской ЦРБ и двум врачам стоматологической поликлиники. Квартиры выделены для молодых специалистов администрацией города, а также отремонтированы и оснащены необходимой мебелью и техникой в рамках соглашения между правительством Мурманской области и Кольской ГМК.

В торжественной передаче ключей, которое состоялось в администрации Мончегорска, приняли участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и руководители медицинских организаций.

«Выстраивание медицинской помощи – один из приоритетов регионального правительства и министерства здравоохранения. За последние четыре года на переоснащение Мончегорской ЦРБ было направлено более 400 млн рублей как из областного, так и из федерального бюджетов. Мы открыли несколько функционально новых подразделений, первичный онкологический кабинет, центр амбулаторной онкологической помощи, первичное сосудистое отделение. Безусловно, это всё требовало переоснащения. Мы купили лучевое диагностическое оборудование: компьютерный томограф, цифровые флюорограф и маммограф, а также оборудование для лабораторной диагностики, несколько аппаратов УЗИ и лечебное оборудование. Привлечение в регион врачей является одной из ключевых задач. Отрадно, что в рамках всех мер соцподдержки для медиков, которые сегодня реализуются правительством, мы вместе с нашими партнёрами – Кольской ГМК обеспечиваем благоустроенным служебным жильём молодых специалистов, которые приехали работать в первичное звено в Мончегорскую ЦРБ и стоматологическую поликлинику», – рассказал Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в настоящее время в регионе реализуется порядка двух десятков мер соцподдержки медработников, благодаря которым в 2023 году в учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения, стало больше на 119 врачей. Привлечение медиков в регион – одна из ключевых задач стратегического плана «На Севере – жить».

После передачи ключей от служебного жилья встреча с молодыми специалистам продолжилась в формате беседы, где врачи поделились мнением об условиях работы и предложениями по развитию медицинской помощи.

Фото: https://gov-murman.ru