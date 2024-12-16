Восемь жителей нашего региона, которые ранее пострадали на производстве, получили автомобили от Отделения СФР по Мурманской области

16 декабря управляющий Отделением СФР по Мурманской области Вадим Корнов вручил ключи от новых автомобилей «LADA Granta» восьми жителям региона, которые ранее пострадали на производстве. Автомобили оборудованы автоматической коробкой передач и оснащены ручным управлением в соответствии с индивидуальными возможностями владельцев.

Отделение СФР по Мурманской области обеспечивает северян автомобилями в рамках медицинской, профессиональной и социальной реабилитации пострадавших на производстве или получивших профессиональные заболевания в период трудовой деятельности.

«Автомобили играют важную роль в реабилитации, помогая пострадавшим на производстве северянам сохранить активный образ жизни. Они дают возможность в прежнем ритме заниматься привычными повседневными делами и продолжать вести свою трудовую деятельность», — отметил Вадим Корнов.

Как отмечает Отделение Социального фонда России по Мурманской области, автомобиль «LADA Granta» рассчитан на 7 лет эксплуатации, после чего гражданин может получить новый автомобиль, если учреждение медико-социальной экспертизы подтвердит нуждаемость в указанном средстве реабилитации. Все ранее выданные транспортные средства остаются в собственности у граждан.

Кроме того, раз в квартал получатели автомобилей имеют право на денежную компенсацию для приобретения горюче-смазочных материалов и текущего ремонта. Также один раз в течение установленного срока эксплуатации они могут получить возмещение расходов на капитальный ремонт.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/517760/#&gid=1&pid=2