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Арктика открывает уникальные возможности для развития экологического, культурного, гастрономического и экстремального туризма, стимулируя экономический рост и сохранение местной культуры. Природные богатства и самобытность Северного региона привлекают всё больше внутренних путешественников, укрепляя позиции региона как активного игрока в туристической индустрии. Развитие транспортной инфраструктуры и создание уникальных зон отдыха делают Арктику привлекательной для частных инвестиций, в то время как государственная поддержка формирует устойчивое и ответственное развитие туристической сферы. К этому мнению пришли участники сессии «Восхитительный Север: перспективы туризма за Полярным кругом» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Российская Арктика обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, который активно подкрепляется различными мерами государственной поддержки

«В Арктике есть хорошая возможность сочетать меры поддержки национального проекта и льгот инвесторов, что положительно влияет на окупаемость проектов и делает регион более привлекательным для частных инвестиций», — заявил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

Арктика привлекает уникальным природным разнообразием, северной кухней и культурой коренных народов

«Мы сейчас наблюдаем взрывной рост внутреннего туризма. Понятно, что здесь влияют и внешние факторы, но на самом деле мы помним время, когда в 2000-е мы начали отдыхать за границей, не раскрыв своей собственной страны. И сейчас мы её для себя открываем. В арктическом туризме уникальная природа, самобытная культура коренных малочисленных народов и, конечно же, абсолютно экстраординарная северная кухня», — сказал во время обсужде6ния вопроса вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель»; член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Андрей Грачев.

Арктика привлекает разными видами туризма

«Север привлекателен с точки зрения абсолютно разных видов туризма. И природно-экологического, и культурно-познавательного, и экстремального. Очень специфичного и уникального для европейской части России до Урала, который сложно найти где-то ещё», — отмечает исполнительный директор блока по работе с активами ВЭБ.РФ Ксения Титова.

Уникальная природа Архангельской области привлекает туристов

«Архангельская область имеет уникальные природные богатства, одновременно с развитой промышленностью. У нас уникальная природа, которую мы охраняем, бережем и, естественно, очень сильно о ней заботимся. У нас создано 111 национальных парков, ООПТ, заказников, где как раз самые уникальные территории на территории Архангельской области находятся под особым вниманием и, конечно же, охраняются для того, чтобы это было сохранено и для текущих поколений, и для будущих», — делится своими достижениями заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Уникальные возможности арктических городов для туризма

«Мы провели большое исследование, и вот в прошлом году мы впервые посмотрели на наши города, не только как на города и объекты, в которые может приезжать молодёжь, где находятся наши предприятия, но и как на города, потенциально интересные для приезда и для туризма. Они все находятся в зелёных, относительно удалённых, интересных экологических зонах. Почти везде есть ООПТ. У нас порядка десяти горнолыжных баз разного уровня в разных наших городах. У нас везде есть водоёмы. В десяти городах водоёмы не замерзают. То есть вы круглый год можете заниматься водными видами спорта», — рассказывает директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Анна Жигульская.

ПРОБЛЕМЫ

Разрыв между ростом туристического потока и развитием инфраструктуры

«Не все готовы сразу несколько объектов взять. Это большая нагрузка для инвесторов. И часто предприниматели самостоятельную причальную инфраструктуру тоже построить не могут, потому что затраты в неё значительные. Туристический поток растёт быстрее, чем туристическая инфраструктура», — отмечает заместитель губернатора Мурманской области; министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Нехватка масштабных гостиничных проектов

«На севере проекты на 120 номеров и выше — это не слишком популярный подход к развитию номерного фонда, поскольку локации северных городов не предполагают такого объёма номерного фонда, единовременно реализуемого в рамках какого-то инвестиционного проекта. По нашим оценкам, это обычно 40–50, максимум 80 номеров, как, например, мы предлагали в зоне онежских петроглифов, прорабатывая с Республикой Карелия», — сообщил исполнительный директор блока по работе с активами ВЭБ.РФ Ксения Титова.

Высокая стоимость заемного капитала сдерживает развитие арктического туризма

«Приемлемая стоимость заемного капитала — это сейчас основная проблема. Если эту проблему решить, то фактически мы будем развиваться», — отметил вице-президент по федеральным и региональным программам, ПАО «ГМК Норильский никель»; член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Андрей Грачев.

РЕШЕНИЯ

Улучшенная транспортная инфраструктура привлекает больше туристов

«Мы за последние 5–6 лет очень улучшили ситуацию с дорогами в нашей арктической зоне, в том числе и при поддержке федерального центра. Почти четыреста километров дорог стали федеральными в нашей арктической зоне. Это основные дороги, которые ведут в сторону границы. Это Костомукша, это Панаярви. Национальный парк уникальный, природный. Если дорога Костромукша уже полностью отремонтирована, в этом году дорожники приступают к ремонту самой северной нашей дороги, как раз в сторону Кестинги, в сторону Панаярви. Также сделаны подъезды к нашим двум городам беломорским. Это Кемь и Беломорск. Авиация также рассматривается как важный фактор развития туризма в плане создания нового аэропорта в арктическом центре Костомукше», — сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Создание уникальной туристической зоны

«Город Беломорск, вот для нас, да, это сегодня такая задача, мы называем этот проект беломорская Сортавала, потому что уникальный также город, объект ЮНЕСКО расположен прямо на территории города, исторические петроглифы. 25% маршрутов на Соловки. Это уникальный город военной истории. Там создан музей карельского фронта с сохранившимся зданием, где 4 года был штаб. В прошлом году посетили почти 20 тысяч туристов этот музей карельского фронта. Уникальная этнография», — поделился своими оценками глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Инфраструктурные проекты способствуют развитию туристических маршрутов в Арктике

«Мы сейчас строим дорогу между Пудожем и Каргополем и понимаем, что с двух сторон идём. Это будет очень важное туристическое направление. Ну и конечно у нас совместные планы очень серьёзные. Мы вместе с федеральным центром, вместе с Минтрансом, мы всё-таки работаем над тем, чтобы быстрее стал реализовываться проект единой дороги вокруг Белого моря от Онеги в сторону Беломорска. И по сути дела как раз здесь эта дорога, она должна замкнуть собственные туристические маршруты между тремя регионами», — сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Систематическое развитие горнолыжных курортов

«У нас в арктической зоне есть две горнолыжки из этих самых десяти, совершенно уникальные. Например, в Полярных Зорях в «Салмах» у нас уже есть проработанный план того, как это можно делать. Горнолыжная база «Орбита», мы этот план формируем. И соответственно, надеемся, что сможем в этом направлении очень серьёзно развиваться и развивать эти самые базы», — сообщила директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Анна Жигульская.

Фото: https://forumarctica.ru/news/voshititelnyj-sever-perspektivy-turizma-za-poljarnym-krugom/