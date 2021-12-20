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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 09:00

Воскресный разговор: в ходе шестой «прямой линии» Андрей Чибис ответил на 90 вопросов

19 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл свою шестую по счёту «прямую линию» с северянами. Разговор, как и в прошлый раз, состоялся в гибридном формате – два часа губернатор общался с жителями региона в телеэфире «России 24. Мурманск» и в соцсетях, и ещё один час трансляция шла только в интернете. В течение всех трёх часов call-центр непрерывно принимал телефонные звонки жителей области.

Итоговая «прямая линия» года показала крайне высокий уровень интереса зрителей. В течение трёх часов губернатор успел непосредственно ответить на 90 вопросов. К постам с трансляцией и её анонсом в соцсетях к моменту завершения разговора поступило порядка 3900 комментариев. Общее количество заданных в той или иной форме вопросов составило почти 2,5 тысячи.

В самом начале беседы губернатор, предваряя вопросы зрителей, затронул наиболее острые темы последнего времени. Одна из них – судьба Мурманского океанариума. С 1 января, в соответствии с новыми требованиями к подобным учреждениям, океанариум должен быть закрыт. Глава региона пояснил, что «росчерком пера» проблему не решить.

«Это не просто какие-то формальные датчики или бумаги. Это совершенно другая ёмкость для содержания питомцев, другие площадки, где они могут отдыхать после представления. Совершенно другая система водоподготовки. Океанариум действительно не сможет проводить представления с 1 января. Но мы проговорили с собственником, что всё, что касается содержания питомцев и обязательств перед коллективом, он берёт на себя, и в 20-х числах представит мне концептуальный проект по реконструкции и созданию нового объекта. И дальше мы будем принимать решение. Плохо, что с этим вопросом в своё время не разобралась городская власть», – отметил губернатор.

Также Андрей Чибис прокомментировал действие в регионе ковидных QR-кодов. Глава региона подчеркнул, что мера эта вынужденная.

«Нравятся ли мне самому введённые ограничения? Нет, не нравятся. Не нравится ходить в маске в закрытом помещении, не нравится это неудобство с QR-кодами. Но есть объективная реальность. Мы видим почти каждый день, как очередная страна закрывает всё вообще. Благодаря тому, что значительная часть северян соблюдает минимальные ограничения, мы не вводили локдаун, мы не перевели школы на дистанционное обучение, мы не продлевали нерабочие дни в ноябрьские праздники. Мы позволили себе вновь открыть культурные учреждения и возобновить спортивные соревнования. Разрешили ёлки новогодние. Мы входим в первую десятку регионов по уровню коллективного иммунитета. И, по сути, вернулись к мирной жизни. Мы должны честно понимать, что пока QR-коды – неизбежность, и они будут», – сказал губернатор.

Ещё одной актуальной темой стало грядущее повышение транспортного налога в регионе. Андрей Чибис указал на то, что в наибольшей степени оно коснётся большегрузных машин, перевозящих материалы для больших строек и серьёзно разбивающих дорожное полотно. В то же время, как отметил глава области, налог на автомобили до 300 л.с. для многодетных семей теперь полностью обнулён. А ставка налога на авто до 150 л.с. (таких машин в регионе 90%) в Мурманской области вдвое ниже, чем в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, губернатор дал чёткий ответ на волнующий многих северян вопрос о возможном закрытии североморского молокозавода «Латона».

«Мы забираем завод в областную собственность. Он продолжит свою эффективную работу, потому что завод очень неплохой, не хочется потерять такого производителя. Он будет в едином комплексе с «Туломой» этим заниматься», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подавляющее большинство вопросов телезрителей и пользователей соцесетей, заданных напрямую главе региона, касались самых насущных для любого человека сфер – ЖКХ и здравоохранения.

Так, сразу несколько человек из различных уголков Мурманской области пожаловались на трудности, связанные с необходимостью добираться в Мурманск на врачебные консультации в несколько приёмов в разные дни. Андрей Чибис поставил перед областным Минздравом задачу проработать возможные решения этой проблемы, в том числе с помощью организации рейсов особых шаттлов из муниципалитетов (такой автобус уже ходит из Ковдора в Мончегорск) и чёткой работы «Поездов здоровья». Кроме того, ведомству поручено вместе с региональным Минцифры продумать единую электронную платформу контроля доставки и приёма пациентов из муниципалитетов, подобную существующей Системе мониторинга уборки территорий (СМУТ). Срок исполнения поручений – 1 февраля 2022 г.

Также губернатор рассказал о грядущей в 2022 году комплексной реконструкции областного онкологического диспансера. Будут поочерёдно построены два новых корпуса учреждения, и, по сути, онкодиспансер ждёт не реконструкция, а полное обновление, подчеркнул Андрей Чибис.

Быстрая реакция последовала на жалобу работницы АО «Электротранспорт» на то, что при уборке улиц игнорируются остановки общественного транспорта, подъехать к которым для водителей троллейбусов и автобусов становится проблемой. 811 остановок будут включены в СМУТ, их уборка будет контролироваться особо.

Жительница Заозёрска попросила губернатора включить в программу реновации ЗАТО, помимо квартир, ремонт подъездов пустующего жилья. По словам Андрея Чибиса, этот вопрос обязательно будет учтён в программе на 2022 год.

На замечание из соцсетей, не лучше ли снести мурманский кинотеатр «Родина», не первый год стоящий без дела и разрушающийся, губернатор ответил отрицательно. Историческое здание подлежит реконструкции, это один из вопросов Координационного совета по развитию Мурманска под руководством вице-губернатора Юрия Сердечкина.

Северяне сообщали губернатору и о различных точечных коммунальных проблемах. Эти вопросы сразу же в режиме онлайн передавались в муниципалитеты. Отдельные из них решались прямо в течение прямой линии – так, запасные выходы школы в Междуречье были почищены от снега буквально через полчаса после постановки вопроса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в финале «прямой линии» Андрей Чибис поблагодарил жителей Мурманской области за небезразличие к судьбе региона.

«Надеюсь, вопросов по ЖКХ у нас каждый раз будет становиться всё меньше. Потому что это должно решаться на местном уровне, и отписки здесь недопустимы. Все наши министры и вице-губернаторы оперативно берут вопросы в работу. Каждый из тысяч комментариев отрабатывается. Каждая проблема чувствительна, и это наша работа – помимо системных преобразований, не забывать о сигналах от людей, нуждающихся в помощи и поддержке», – подчеркнул губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431945/#&gid=1&pid=7

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