Восьмиклассница из Мурманска Алина Бушманова стала призёром ежегодного федерального конкурса технологических проектов

В технопарке «Сколково» (г. Москва) состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения финалистов ежегодного федерального конкурса технологических проектов «SK KIDS CHALLENGE».

Наш регион представляла Алина Бушманова, ученица 8 класса филиала школы №27 Мурманска. Проект «Электрические ходунки», представленный Алиной в номинации «Технологии в инклюзивной сфере», занял 3-е место.

Конкурс проводился с 1 по 14 октября среди обучающихся общеобразовательных учреждений начального и основного общего образования с целью вовлечения талантливых школьников в научно-техническую и творческую деятельность, а также популяризации инновационно-технологического предпринимательства, сообщает региональное Министерство образования и науки.