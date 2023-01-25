Воспитанница апатитской спортивной школы «Олимп» Анастасия Рожкова стала победительницей первенства СЗФО по спортивному ориентированию

Юная спортсменка оказалась лучшей в возрастной группе девушек до 15 лет на соревнованиях в Петрозаводске в дисциплине «лыжная гонка — спринт».

За победу в первенстве боролись ориентировщики из Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелии, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru