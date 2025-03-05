Воспитанница Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту завоевала серебряную медаль на первенстве России

В Братске Иркутской области прошёл заключительный старт всероссийских соревнований этого сезона – первенство России по санному спорту среди юниоров и юниорок до 20 лет. Серебряную медаль соревнований завоевала представительница Мурманской области – Дарина Макушева.

Всего в спортивных дисциплинах натурбан-одноместные сани и натурбан-двухместные сани состязались 49 саночников из Мурманской и Иркутской областей.

Представительница Мурманской области – Дарина Макушева завоевала серебряную медаль, уступив спортсменке из Иркутской области 22 сотых секунды. В пятёрку сильнейших спортсменов также вошёл двухместный экипаж из Кольского Заполярья – Максим Пряников/Артем Прокофьев.

По итогам зимнего спортивного сезона 2024/2025 спортсменами Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту в составе сборных команд России и Мурманской области на всероссийских соревнованиях завоевано 52 медали различного достоинства.

Следующие соревнования по санному спорту пройдут в Кандалакше. С 15 по 16 марта состоится 65-й Праздник Севера учащихся, с 22 по 23 марта первенство и чемпионат Мурманской области.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/