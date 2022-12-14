Воспитанница оленегорской спортшколы – в составе сборной России по конькобежному спорту

Северянка Ксения Коржова вошла в состав сборной России по конькобежному спорту. Спортсменка из детско-юношеской спортивной школы «Олимп» будет представлять страну и Мурманскую область на III Российско-китайских молодёжных зимних играх.

Соревнования пройдут с 16 по 19 декабря в Китае в городе Чанчунь. Спортсменам предстоит показать мастерство по конькобежному спорту на катке Jilinp Provincial Speed Skating Rink. Девушки и юноши разыграют по пять комплектов наград – на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, в масс-стартах и командных гонках.

В сборную страны по конькобежному спорту по итогам отбора вошли 18 спортсменов. Ксения будет бороться за медали Игр вместе с чемпионом мира среди юниоров 2022 года Сергеем Букуевым. На этих же соревнованиях северянка Ксения Коржова заняла второе место.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в 2001 году воспитанница «Олимпа» стала призёркой Кубка мира, а в этом – победительницей первенства России, XI зимней Спартакиады учащихся России. Также в числе достижений Ксении – рекорд России на дистанции 3000 метров и рекорд катка среди юниорок на этой же дистанции в Санкт-Петербурге.

Фото: https://gov-murman.ru