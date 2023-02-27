Воспитанница спортивной школы «Олимп» из Оленегорска Ксения Коржова вошла в число победителей «Кубка СКР – Финал»

Спортсменка из Оленегорска вошла в число победителей Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди юниоров «Кубок СКР – Финал».

В Коломне завершились Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок СКР – Финал» среди юниоров.

Воспитанница спортивной школы «Олимп» из Оленегорска Ксения Коржова одержала победу на двух дистанциях – 1500 метров и 3000 метров. Заполярная конькобежка также стала серебряным призёром в масстарте. Тренером Ксении выступает Наталья Зыкина.

Всего в борьбе за Кубок сражались более 70 спортсменов из 20 регионов страны, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru