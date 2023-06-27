Воспитанник Мурманского Нахимовского военно-морского училища вошёл в двадцатку федеральных победителей акции «Диктант Победы»

Воспитанник Мурманского Нахимовского военно-морского училища нахимовец Ислям Кульпидинов вошёл в двадцатку федеральных победителей акции «Диктант Победы».

Нахимовец стал первым жителем Мурманской области, который вошел в двадцатку федеральных победителей – тех, кто правильно ответил на все 25 вопросов.

В нынешнем году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

«Я уже второй раз принимаю участие в диктанте. Вопросы довольно сложные и далеко не школьного уровня, но я был уверен в своих ответах», - сказал нахимовец Ислям Кульпидинов.

Нахимовца наградил федеральный координатор проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Самый главный приз – это приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве в 2024 году.

Также победители акции получили книжные наборы военно-исторической литературы и денежные сертификаты, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471488@egNews