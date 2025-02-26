Воспитанник спортивной школы Мончегорска – серебряный призёр первенства России по лыжным гонкам

В Тюмени на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров в возрасте 21-23 года воспитанник спортивной школы Мончегорска Никита Родионов завоевал «серебро» в спринте свободным стилем. Тренирует спортсмена Александр Кравченко.

В этом сезоне у Никиты уже имеются награды всероссийских соревнований. Среди них «золото» в спринте, «серебро» в масстарте, а также «бронза» в свободном стиле.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка лыжного спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Согласно обновлённой стратегии до 2030 года, планируется создание центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в Апатитско-Кировской агломерации. Большая работа проделана по обновлению инфраструктуры спортивных объектов в муниципалитетах Кольского Заполярья: проведена модернизация в спортшколах Мончегорска, Оленегорска и Ревды, а также универсальном спортзале в Снежногорске. Кроме того, выполнены работы на лыжной трассе в Заполярном и лыжной базе в Полярных Зорях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/