Воспитанник транспортно-логистического класса Иван Плаунов избран председателем Студенческого совета МГТУ

Воспитанник транспортно-логистического класса гимназии № 8 г . Мурманска, студент 1 курса Естественно-технологического института Иван Плаунов избран председателем Студенческого совета Мурманского государственного технического университета (МГТУ). Выборы состоялись на очередном собрании объединения, которое проходило в on-line-формате в связи с необходимостью соблюдать условия самоизоляции. Кандидатура Ивана была единственной и получила единогласную поддержку.

В Мурманский государственный технический университет Иван поступил после окончания гимназии № 8 Мурманска. Ещё в школе он проявил себя активным общественником: старался участвовать во всех мероприятиях, был ведущим «Гимназических вестей», успешно учился в первом транспортно-логистическом классе, над которым шефствует АО «Мурманский морской торговый порт».

«В Студенческий совет я пришел целенаправленно. Своим примером старался весь учебный год показывать ребятам, что мы можем проводить интересные мероприятия, участвовать в конкурсах, занимать первые места, быть волонтерами и успевать учиться при этом», – рассказал Иван Плаунов.

О том, что всё это Ивану по плечу, мурманские портовики знают хорошо. За время учебы в транспортно-логистическом классе он зарекомендовал себя как грамотный гимназист, неравнодушный и активный человек, готовый первым решать самые ответственные задачи.

«Сейчас я буду стараться еще больше, чтобы не подвести ребят. Вместе мы уже внесли изменения в работу Студенческого совета и будем развивать его дальше. Основной целью для нас на будущий учебный год будет борьба за звание «Лучшего Студенческого совета» в Мурманске», - отметил Иван.

Напомним, обучение по направлению «Транспорт и логистика» организовано в гимназии № 8 по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт», руководства Гимназии № 8 и администрации г. Мурманска. Оно ведется на базе 10 и 11 классов. На протяжении обучения в транспортно-логистическом классе школьники изучают историю порта, проходят профильное обучение, посещают порт с экскурсиями и, участвуют во всех знаковых мероприятиях АО «ММТП».