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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.23 12:30

Воспитанники Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» посетили объект компании «НОВАТЭК» в Белокаменке

Экскурсию провели для участников смены «Окно возможностей» - ребят из профильных классов школ Мурманска, Кировска, Апатитов и Кандалакши.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе, к его реализации привлечено более 100 российских производителей.

Во время экскурсии ребята задавали множество вопросов и делились впечатлениями, производственный потенциал региона поразил школьников своим масштабом.

«Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, важно не только рассказывать о возможностях, которые есть в нашем регионе, но и показать активное развитие Кольского Заполярья в реальности, а не на слайдах. Детям важно увидеть, ощутить, понять всю значимость перемен в экономике региона. Именно поэтому мы обязательно проводим экскурсии на крупные предприятия региона. Уверен, что сегодняшнее мероприятие ребятам запомнится надолго», – отметил директор Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» Валентин Юрченко.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» был открыт по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Попасть сюда может любой школьник Мурманской области от 8 до 17 лет, подробная информация размещена на сайте министерства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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