Воспитанники центра «IT-куб» стали победителями III Всероссийского чемпионата по виртуальной и дополненной реальности «FEVRART 2026»

Финал чемпионата прошёл в Санкт-Петербурге на площадке центра «IT-куб» школы №619 и объединил сильнейшие команды со всей страны.

Команда «Виртуалы» мурманского центра «IT-куб» трудилась над кейсом проекта «Океаника» и разработала симулятор сборки подводного робота «Пиранья». В состав команды вошли Голик Мария, Малёнова Алиса и Афанасьева Лилиана. Наставником выступила педагог дополнительного образования центра «IT-куб» Ольга Селиванова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, всего в отборочном этапе приняли участие более ста команд, в финал вышли тринадцать. В числе участников – представители Владимира, Екатеринбурга, Белой Холуницы, Мурманска, Кировска Ленинградской области, Смоленска, Ульяновска, Новосибирска, Воронежа, Краснодара, Тамбова, Великого Новгорода, Куйбышева и Санкт-Петербурга. Конкуренция была высокой, а задания требовали комплексного подхода и современных технологических решений.

Финалистам необходимо было представить разработку по одному из партнёрских кейсов, включая виртуальную лабораторию по химии, решения для музейных экспонатов с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, симулятор сборки подводного робота, интерактивные экскурсионные форматы и игровые спортивные симуляторы. Экспертное жюри оценивало практическую значимость проектов, инновационность, качество дизайна, а также вклад каждого участника и распределение ролей в команде.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563182/#&gid=1&pid=1

