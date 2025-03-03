Воспитанники центра «На Севере – жить!» побывали на экскурсии на Кольской ГМК

В рамках смены «Время Первых», которая проходит до 1 марта, воспитанники центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» посетили Кольскую горно-металлургическую компанию в Мончегорске.

Экскурсия стала частью программы профориентации, направленной на знакомство молодёжи с ведущими предприятиями региона.

Ребята посетили основные производственные площадки КГМК, узнали об истории предприятия, технологических процессах, перспективах развития металлургической отрасли. Особое внимание уделили вопросам экологической безопасности и социальной ответственности компании.

Мероприятие позволило детям получить представление о различных профессиях, востребованных на КГМК, и возможностях карьерного роста.

Министерство образования и науки Мурманской области отмечает, что профориентация молодёжи и поддержка образовательных инициатив, направленных на подготовку квалифицированных кадров для региональной экономики, остается приоритетной задачей стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/