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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 16:30

Воспитанники Центра «На Севере – жить!» посетили мемориальный комплекс в Шонгуе

Каждая смена Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» включает ряд экскурсий и посещение знаковых для региона мест. При составлении программы особое значение придается местам, увековечивающим память о героической обороне Заполярья.

В рамках этой смены школьники из ЗАТО Видяево, Ловозерского района и Ковдорского округа посетили мемориальный комплекс в Шонгуе, включающий воинское захоронение и самолёт МИГ-15.

Ребята познакомились с историей посёлка Шонгуй и узнали о подвигах лётчиков, сражавшихся в небе над Кольским полуостровом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2021 году воинское захоронение было благоустроено и отремонтировано.

Попасть в Центр «Н Севере – жить!» может любой школьник Мурманской области от 8 до 17 лет. Для этого родителям нужно обратиться к ответственным специалистам в своём муниципалитете по телефонам, опубликованным на сайте Министерства образования и науки. Следить за новостями Центра можно в официальной группе «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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