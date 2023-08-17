Воспитанники Центра «На Севере – жить!» посетили Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России

Участники очередной смены Центра «На Севере – жить!» из Ловозерского района, ЗАТО Видяево и ЗАТО г. Заозерск посетили Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

Учреждение, работающее в Мурманске с 2015 года, расположено на берегу Кольского залива. Основная задача центра – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арктической зоне.

Во время экскурсии школьникам рассказали об особенностях работы спасателей, показали административно-бытовые помещения центра и спортивно-оздоровительный комплекс. Спасатели познакомили юных северян со специализированной техникой и оборудованием, используемыми при оказании помощи в поисково-спасательных работах и дорожно-транспортных происшествиях, а также продемонстрировали автомобили повышенной проходимости. Ещё одним ярким элементом программы стало общение с кинологом, работающим в центре. Она показала ребятам основные приемы, которые использует в поисково-спасательных работах вместе с хвостатым спасателем.

Напомним, что Центр «На Севере – жить!» создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Сейчас в нём отдыхает и обучается уже 11 смена школьников, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru