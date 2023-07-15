Воспитанники Центра «На Севере – жить!» посетили Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку имени В.П. Махаевой

Для воспитанников Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» организовали познавательную экскурсию в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку имени В.П. Махаевой.

Школьники из Мурманска, Оленегорска и ЗАТО Александровск, которые сейчас являются участниками смены в центре, посетили «Аллею писателей», музеи Сергея Есенина и детской рукописной книги. Также ребята посетили залы «Комиксы», «ЛитUP» и «Нон-фикшн» и познакомились с работой волонтёрского центра.

Экскурсия состоялась в рамках профориентационного модуля «Жить, учиться, работать на Севере!». Основная задача модуля – познакомить юных жителей региона с историей Кольского Заполярья, богатыми традициями области и перспективах развития Арктического региона. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проводят теоретические занятия в Центре «На Севере – жить!», а экскурсия помогла закрепить полученные знания в самом учреждении.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» был открыт в Кольском районе по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В первые летние смены его посетят 720 школьников от 8 до 17 лет. Узнать подробнее о том, как записать ребёнка в центр, можно обратившись к специалистам в своём муниципалитете.

Фото: https://gov-murman.ru