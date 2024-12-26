Воспитанники Центра образования «Лапландия» – победители IX Международного турнира по мини-футболу «Merry Christmas Futsal Cup»

Турнир «Merry Christmas Futsal Cup» проходил с 20 по 22 декабря на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» посёлка Токсово Ленинградской области среди юных футболистов 2010-2017 года рождения. Северяне, представляющие команду Центра «Лапландия», стали победителями турнира.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в возрастной категории участников 2014 года рождения на поле соревновались восемь команд из Санкт-Петербурга, Мурманска, Якутии, Смоленской, Нижегородской и Калининградской областей. Мурманск представляли две команды Центра образования «Лапландия».

По итогам турнира команда «Лапландия-1» заняла 1-е место. Ребята из команды «Лапландия-2» расположились на 5-м месте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/