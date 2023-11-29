Воспитанники центра образования «Лапландия» взяли «бронзу» в финале национального чемпионата «Профессионалы»

Чемпионат по профмастерству, который проходил с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге, собрал 650 участников из всех регионов страны, а также из других государств.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, воспитанники ЦО «Лапландия» Полина Федулеева и Вячеслав Гирфанов заняли третье место в компетенции «Мобильная робототехника» (юниоры).

«Профессионалы» – это крупнейший в стране чемпионат по профмастерству. Он проводился впервые по инициативе главы государства и проходит именно по тем компетенциям, которые нужны российской экономике и двигают страну вперед, обеспечивая ее технологический суверенитет.

Фото: https://gov-murman.ru