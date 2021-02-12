Воспитанники центра «Ровесник» помогли Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов в борьбе с последствиями снегопадов

Только за первую неделю февраля в столице Заполярья выпала месячная норма снега, что принесло массу хлопот. На борьбу со снежной стихией вышли воспитанники Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник». Инициатором акции стала волонтёр отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

«Непогода продолжает бушевать, поэтому останавливаться не планируем. Ведь самый лучший дар – это делать добро другим. Задача взрослых – говорить про добрые дела с детьми, мотивировать их на правильные поступки», – убеждена Елена Гайдукова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ребята помогли Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов справиться с последствиями обильных снегопадов. Были расчищены прогулочные тропинки для пожилых и инвалидов, подъездные пути для машин скорой помощи.

Свою акцию активисты приурочили к Дню спонтанного проявления доброты, который будет отмечаться 17 февраля.

К акции по уборке территории 21 февраля присоединятся воспитанники Мурмашинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка».