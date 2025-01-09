Воспитанники Детской театральной школы завоевали 9 наград на международном фестивале

С 5 по 8 января талантливые воспитанники Детской театральной школы Мурманска принимали участие в международном Рождественском многожанровом конкурсе-фестивале «Арт-Базар».

Как сообщает администрация города Мурманска, хореографическая группа ДТШ покорила сердца зрителей и жюри безупречным исполнением, завоевав гран-при, 4-е первых места и 4-е специальных диплома.

Конкурс-фестиваль, организованный центром «На высоте», стал настоящим праздником искусства для юных артистов и прошёл в Москве уже в 7-й раз.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29154&page=1