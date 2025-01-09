Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 16:00
Воспитанники Детской театральной школы завоевали 9 наград на международном фестивале
С 5 по 8 января талантливые воспитанники Детской театральной школы Мурманска принимали участие в международном Рождественском многожанровом конкурсе-фестивале «Арт-Базар».
Как сообщает администрация города Мурманска, хореографическая группа ДТШ покорила сердца зрителей и жюри безупречным исполнением, завоевав гран-при, 4-е первых места и 4-е специальных диплома.
Конкурс-фестиваль, организованный центром «На высоте», стал настоящим праздником искусства для юных артистов и прошёл в Москве уже в 7-й раз.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29154&page=1
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