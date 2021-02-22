Воспитанники Филимонковского детского дома-интерната продолжают гостить в Заполярье

С 19 по 22 февраля по приглашению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса делегация Филимонковского детского дома-интерната из Москвы в рамках туристической программы гостит в Заполярье.

В первые дни пребывания воспитанники и представители дома-интерната уже познакомились с деятельностью Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник». С гостями и воспитанниками центра встретилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«У ребят из Филимонковского дома-интерната уже есть богатый опыт путешествий по Российской Федерации и странам СНГ, – отметила Елена Дягилева. – Важным элементом программ посещения является знакомство с ровесниками из организаций для детей-сирот и установление взаимного общения. Мы считаем этот опыт крайне полезным, планируем перенять его для воплощения в нашем регионе».

Ребята из Москвы приняли участие в обзорной экскурсии по Мурманску, посетили местную турбазу, отправились в Снежную деревню в Кировске. Как рассказали участники поездки, побывать в самом большом городе за Полярным кругом, увидеть столько снега и, возможно, настоящее чудо – северное сияние, давняя мечта у многих.

«Конечно, мы рады тому, что желания ребят исполняются, – прокомментировала вице-губернатор. – Немаловажно, чтобы и нашим ребятам – подопечным мурманских организаций – было интересно жить на Севере, чтобы они хотели здесь взрослеть, получать образование, заводить семьи. Для привития правильных ценностей и полноценной заботы о тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, созданы все условия. С ребятами работают квалифицированные специалисты, а воспитанники мурманского центра «Ровесник», к примеру, посещают местные образовательные организации и таким образом не теряют связь с привычной средой».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на базе центра «Ровесник» создан Координационный центр по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников. Филиалы служб сопровождения ребят находятся в Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Кольском и Кандалакшском районах. Работа в учреждении строится через проектную деятельность. На базе центра «Ровесник» реализуются различные проекты, в их числе – «По местам боевой славы», «Мой день рождения», «Доброе слово», «Растем вместе с мамой» и другие.