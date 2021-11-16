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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.21 10:15

Воспитанники Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту приступили к тренировкам на новом склоне

В минувшее воскресенье состоялась торжественная церемония открытия склона Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр спорта региона Светлана Наумова. На церемонии также присутствовали представители администрации города Кировска, компании «ФосАгро» и ветераны спорта.

Возведенный в Кировске объект – долгожданный и важный для заполярных спортсменов. Он включает административно-спортивный комплекс с двумя спортивными залами (игровым и батутным), помещениями для подготовки горнолыжного инвентаря. Рядом со зданием школы в шаговой доступности построена канатная дорога протяженностью 765 метров.

«Хочу отметить, что на протяжении многих лет Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту вносит неоценимый вклад в развитие отечественного горнолыжного спорта, сохраняя и преумножая спортивные традиции. Среди именитых воспитанников этой школы – победители и призеры чемпионатов и первенств России, всероссийских соревнований, этапов Кубков России», – поделилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Президент Российской Федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников отметил важность нового склона и комплекса в целом для организации и проведения на территории Мурманской области официальных спортивных мероприятий различного уровня, подготовки спортивного резерва, а также перспектив и планов по развитию горнолыжного спорта в регионе.

Горнолыжный спорт – перспективный вид спорта в Кольском Заполярье, который также является базовым для региона. Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области ежегодно предусмотрено проведение больше 20 соревнований по горнолыжному спорту.

Правительство Мурманской области стремится оказать максимальную поддержку спортсменам-горнолыжникам. В текущем году в рамках нацпроекта «Демография» наш регион получил консолидированные денежные средства в размере 43 млн 757 тысяч рублей на приобретение и поставку оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние по базовым видам спорта, в том числе для отделений горнолыжного спорта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в рамках соглашения правительства Мурманской области с Минпромторгом России для Кировской СШОР по горнолыжному спорту (отделение фристайл) поставлен спортивный инвентарь на общую сумму 940 тысяч рублей.

Всего по области горнолыжным спортом занимается 1724 человека, подготовку спортсменов осуществляют 30 тренеров и тренеров-преподавателей, из них 24 – с высшим образованием.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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