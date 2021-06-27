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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.21 08:00

Воспитанники Кировской спортивной школы получили новый инвентарь

25 июня заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова посетили Кировскую горнолыжную школу олимпийского резерва для торжественной передачи спортивного инвентаря юным лыжникам. Крепления и горные лыжи на 940 тысяч рублей закупили в рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Мурманской области и Министерством спорта Мурманской области.

«Горнолыжный спорт и фристайл – это базовые виды спорта для нашего региона, – отметила Елена Дягилева. – Кировская спортшкола по горнолыжному спорту на протяжении многих лет является одной из кузниц профессиональных спортсменов, которые регулярно занимают призовые места на соревнованиях самого высокого уровня. Надеемся, что новый инвентарь вдохновит спортсменов на новые и уверенные победы».

Напомним, в 2019 году Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту отметила 70-летие. В числе известных воспитанников школы – победители и призеры Чемпионатов и первенств России, всероссийских соревнований – Шимбуев Семен (фристайл), Наумова Александра, Минаева Анастасия (горнолыжный спорт).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее также в рамках соглашения с Минпромторгом был приобретен инвентарь для отделения сноуборда Мурманской областной спортивной школы – сноуборды и крепления на сумму 1,5 млн рублей.

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