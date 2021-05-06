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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.21 10:00

Воспитанники «Кванториума-51» вошли в число победителей и призёров Национального чемпионата по робототехнике

Воспитанники «Кванториума-51» вошли в число победителей и призёров крупнейшего в России робототехнического чемпионата «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP» – Нижний Новгород 2.0 в рамках международных образовательных соревнований «FIRST LEGO League (FLL)».

В течение трех дней более 1200 участников в составе 190 команд представили 172 проекта. В направлениях «FLL Discover» (4-6 лет) и «FLL Explore» (6-9 лет) каждая из 115 команд юных робототехников стала обладательницей номинации по итогу защит проектов перед командой экспертов.

Заполярная команда «Квантики» представила проект «Детская площадка» в направлении «FLL Discover». Перед ребятами стояла задача построить детскую площадку своей мечты на ограниченном поле, используя определенные механизмы и детали. Эксперты присудили команде «Квантики» победу в номинации «Необычные механизмы». В состав команды вошли: Артемий Дмитриев, Александра Рябцева, Кристина Монахова, Никита Макарь.

В направлении «Explore» свой проект парка активного отдыха представила команда из Мурманской области «Kvantoland», в ее составе: Надежда Недужко, Максим Жуков, Максим Кожевников, Иван Патрикеев. Судьи отметили механическую оригинальность и программную сложность проекта, энергичность представления, хорошее взаимодействие в команде, ответы на вопросы. Команда «Кvantoland» стала победителем в номинации «Энтузиазм и увлеченность».

Педагоги Ольга Патрикеева и Лариса Царева награждены медалями и благодарственными письмами за подготовку обеих команд.

Свой проект на английском языке защитила команда «Лего-Оленята». В команду вошли Иван Кочановский и Ева Виноградова, их наставники – Наталья Федулеева и Евгения Жеребцова. Ребята создали школу, в которой можно не только отлично учиться, но и весело отдыхать и заниматься спортом. Эксперты отметили необычные творческие решения ребят при создании модели, постера и заполнении инженерного блокнота. Команда «Лего-Оленята» одержала победу в номинации «Дебют» («Good start Award»).

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,  уже в третий раз участие во Всероссийском чемпионате по робототехнике принимали ребята из команды «Неудержимые», и они снова оказались на высоте. В команду направления «Challenge» (10-16 лет) вошли Игорь Жуков, Иван Долотин, Илья Васильев, Егор Борзилов, Полина Федулеева, Дмитрий Володащик и Тимур Юргин. Ребята заняли третье место с проектом по модернизации школьного пространства и созданию условий для проведения подвижных игр во время перемен. Наставники команды Наталья Федулеева и Ирина Шуньгина были награждены благодарственными письмами.

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