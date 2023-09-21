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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.23 12:30

Воспитанники Мончегорского дома-интерната приняли участие в фестивале юношеских СМИ и киностудий в Казани

Молодые люди, проживающие в Мончегорском детском доме-интернате, приняли участие в Международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи – 33», который проходил в столице Татарстана в первые недели сентября.

Мероприятие организовано Общероссийской общественной детской организацией «Лига юных журналистов». Фестиваль проходит ежегодно и в этом году объединил более 800 юных репортеров, операторов, сценаристов, мультипликаторов, а также медиапреподавателей, кинопедагогов и профессиональных журналистов из 52 субъектов России, Беларуси и Казахстана.

Делегаты мончегорской группы наравне со всеми участвовали в мастерских, мастер-классах, играх и праздничных программах. Ребята также снимали мини-фильм о своём путешествии, чтобы сохранить эмоции и впечатления.

В рамках фестиваля юные северяне встретились с известными ведущими, режиссёрами и артистами, посетили достопримечательности Казани, познакомились с культурой Татарстана, побывали на Международном фестивале «Сотворение». Особенно запомнилась встреча с актрисой Еленой Захаровой, любимой героиней сериала «Кадеты».

Отдельным и очень важным событием стала церемония награждения в день закрытия фестиваля, где команда воспитанников дома-интерната получили награду профессионального сообщества, став открытием года.

«Хочется выразить огромную благодарность координатору и автору «Волжских встреч» Евгению Суховею за приглашение, гостеприимство, заботу и чуткость. А также всем мастерам и участникам за этот праздник творчества, общения и дружбы, который останется в сердцах молодых людей», – отметила специалист учреждения и руководитель делегации Мария Зыганова.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в Мончегорском доме-интернате реализуется социальный проект «Кинолаборатория». В сентябре видеостудия отделения молодых инвалидов учреждения начала работу над фильмом о родном городе.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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