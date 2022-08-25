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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.22 11:30

Воспитанники московского Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» посетят Мурманскую область

С 25 по 30 августа группа воспитанников Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы посетит Мурманскую область.

Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» – это учреждение нового типа, в котором готовят молодых людей с ментальными особенностями из числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из социальных домов, приемных семей к самостоятельному проживанию или с минимальным сопровождением.

Задача специалистов – помогать воспитанникам интегрироваться в социуме.

Для молодых людей с особенностями развития такое путешествие станет новым ярким впечатлением и опытом, который сделает их еще на шаг ближе к самостоятельности и социальной адаптации.

Гости посетят парк активного отдыха «Северное сияние», где познакомятся с укладом жизни саами, проведут время в компании хаски и оленей, поиграют на барабанах на мастер-классе в школе «DrumTamTam».

Увидят легендарный атомный ледокол «Ленин», жемчужины Кольского полуострова: Териберку и Хибины. Одной из целей поездки является – установление межрегиональных связей и обмен опытом между социальными учреждениями. В Мончегорске молодые москвичи познакомятся с воспитанниками дома-интерната, и все вместе побывают на Imandra Viking Fest.

Как сообщает региональный комитет по туризму, поездка проходит при поддержке представительства правительства Мурманской области в Москве и регионального комитета по туризму, а также предпринимателей Кольского Заполярья из индустрии гостеприимства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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