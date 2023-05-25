Воспитанники Мурманского центра социальной помощи семьи и детям побывали в музее АО «Мурманский морской торговый порт»

Экскурсия была организована по инициативе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках партийных проектов «Культура малой Родины» и «Предпринимательство» и была приурочена к Международному дню музеев.

Как отметили организаторы, в музее старейшего предприятия областного центра дети увидели панораму Мурманска, выполненную художником и краеведом Евгением Бартольдом в 1933 году, и совершили увлекательное виртуальное путешествие во времени. В ходе экскурсии они увидели все исторические периоды развития порта и с помощью цифровых технологий посетили современные производственные площадки предприятия.

«Посещение музеев расширяет кругозор, воспитывает эстетическое отношение к объектам культуры и искусства, вдохновляет, учит удивляться, воображать и мечтать, любить свой край. Я рада, что дети, которые пришли к нам на экскурсию, остались довольны. Возможно, кто-то из них свяжет своё будущее с портом», - отметила начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт», региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Светлана Миронова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251772%2Fwall-149919532_3208