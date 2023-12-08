Воспитанники Мурманской областной спортивной школы успешно выступили на первенстве СЗФО по пауэрлифтингу

В Шексне завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняло участие 280 человек из 7 регионов России – Калининградской, Новгородской, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, а также Республик Карелия и Коми.

Команда Кольского Заполярья, в состав которой вошли спортсмены Мурманской областной спортивной школы, заняла третье место в дисциплине «троеборье классическое» среди спортсменов 14-18 лет.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в личном зачёте среди юношей 14-18 лет Олег Рыбка стал победителем в весовой категории 59 кг, он же завоевал бронзовую медаль в абсолютном зачёте. Дмитрий Кураев в весовой категории 74 кг стал бронзовым призёром. Среди юниоров 19-23 лет победу одержали Евгений Клименков (в весовой категории 59 кг) и Матвей Парный (в весовой категории 105 кг).

В дисциплине «троеборье» победу одержали Иван Гайворонский (в весовой категории 59 кг) и Дмитрий Кураев (в весовой категории 74 кг).

Тренером юных спортсменов выступает Андрей Родичев.

Фото: https://gov-murman.ru