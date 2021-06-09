Воспитанники НВМУ приступили к летней морской практике на борту большого десантного корабля «Иван Грен»

На три дня нахимовцы окунутся в повседневную организацию корабельной службы, ознакомятся с условиями службы и быта военных моряков.

Экипаж корабля подготовил для ребят ряд теоретических и практических занятий. Началась практика с подробного знакомства с кораблём и изучения основных вопросов повседневной организации службы, техники безопасности при нахождении на корабле, предназначения всех его боевых частей.

Особое внимание в первый день пребывания нахимовцев на корабле было уделено тематике борьбы за живучесть и спасательной подготовке. Военные моряки показали ребятам индивидуальные средства спасения, использующиеся на надводных кораблях, водолазное и противопожарное снаряжение.

В ходе практических занятий юные защитники Отечества отработали применение ранцевого генератора высокократной пены, предназначенного для тушения пожаров с помощью химической струи или воздушно-механической пены.

В медицинском блоке нахимовцам были представлены средства оказания медицинской помощи в море, ребята тренировались на практике оказанию первой медицинской помощи на корабле.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, соответствии с программой практики в ближайшие дни воспитанники Мурманского филиала НВМУ будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения вахты.